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Онищенко пообещал подать в суд на авторов идеи не считать пиво алкоголем

18:55, 20.07.2019
Онищенко пообещал подать в суд на авторов идеи не считать пиво алкоголем
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что подаст в суд на авторов инициативы не считать пиво алкоголем.

«Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу» — сказал Онищенко.

Он добавил, что идея не считать пиво алкоголем, исходящая от Минпромторга РФ, является беспринципной и провокационной в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

«Президент говорит, что главная цель для нас — это повышение уровня здоровья людей. Предложение Минпромторга цинично и идет вразрез с этим» — цитирует Онищенко ТАСС.

Ранее Минпромторг предложил вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж, в том числе в сфере общественного питания.

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