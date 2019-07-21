«Рубин» в меньшинстве обыграл московское «Динамо»

Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над московским «Динамо» в матче 2-го тура чемпионата России.

Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе, который отличился на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Стоит отметить, что казанцы с 36-й минуты играл вдесятером. С поля был удален Евгений Башкиров, получивший вторую желтую карточку.

«Динамо» в следующем туре примет екатеринбургский «Урал» 26 июля, а «Рубин» встретится с грозненским «Ахматом» 29 июля.

Напомним, что в прошлом туре «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом».