Татарстан стал лидером среди среди регионов ПФО по обеспечению занятости инвалидов

Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по обеспечению занятости инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«По итогам II квартала этот показатель (занятости инвалидов) по республике увеличился до 33,5%», — рассказали в ведомстве.

В Минтруде РТ также сообщили, что в России показатель занятости инвалидов составляет 26,9%, а в ПФО — 25,6%.

В Татарстане число работающих инвалидов во II квартале составило 29,6 тыс. человек. Всего в регионе проживают 88,6 тыс. человек трудоспособного возраста с ограниченными возможностями здоровья, передает ИА «Татар-ниформ».



Ранее сообщалось, что работодатели Татарстана получат более 9 млн рублей на оплату труда инвалидов.

