Все отравившиеся в лагере в Крыму дети выписаны из больницы

Все дети и взрослые, которые были госпитализированы из детского лагеря в Крыму после отравления, выписаны из больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«Все госпитализированные из детского оздоровительного лагеря «Лучистый» в Евпаторийскую городскую больницу по состоянию на 21 июля выписаны» — приводит ТАСС сообщение Минздрава Республики Крым.

В ведомстве отметили, что вся необходимая медицинская помощь была оказана пострадавшим в полном объеме.

«Показаний для дальнейшей госпитализации нет» — добавили в Минздраве региона.

Ранее сообщалось, что из лагеря «Лучистый» с симптомами отравления были госпитализированы 56 человек, из них 51 ребенок и пять вожатых. Позднее выяснилось, что большинство из пострадавших — дети из Татарстана. Сегодня они должны вернуться домой.

