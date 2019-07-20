Новости общества

14:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Изучение найденных в Аксубаевском районе человеческих останков может занять до 1,5 года

13:20, 20.07.2019
Изучение найденных в Аксубаевском районе человеческих останков может занять до 1,5 года
Фото: okn.tatarstan.ru

Директор ООО «Прикладная археология», кандидат исторических наук Константин Истомин рассказал, сколько времени потребуется на изучение человеческих останков, обнаруженных возле села Старые Киязлы Аксубаевского района Татарстана.

«Научный отчет обычно пишется в течение года, хотя сами черепа могут обрабатываться и год-полтора», — сообщил Истомин, отметив, что в Казани есть квалифицированные антропологи, которые могут выполнить эту работу.

«Датировку мы уже вывели — X—XIV века, никакими другими методами она уточнена быть не может», — рассказал археолог.

Он также добавил, что Старокиязлинский могильник был обычным мусульманским кладбищем, передает ИА «Татар-информ».

Ранее стало известно, что обнаруженное в Аксубаевском районе Татарстана массовое захоронение людей признано объектом археологического наследия.

ОбществоИстория Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров