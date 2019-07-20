Изучение найденных в Аксубаевском районе человеческих останков может занять до 1,5 года

Директор ООО «Прикладная археология», кандидат исторических наук Константин Истомин рассказал, сколько времени потребуется на изучение человеческих останков, обнаруженных возле села Старые Киязлы Аксубаевского района Татарстана.



«Научный отчет обычно пишется в течение года, хотя сами черепа могут обрабатываться и год-полтора», — сообщил Истомин, отметив, что в Казани есть квалифицированные антропологи, которые могут выполнить эту работу.

«Датировку мы уже вывели — X—XIV века, никакими другими методами она уточнена быть не может», — рассказал археолог.



Он также добавил, что Старокиязлинский могильник был обычным мусульманским кладбищем, передает ИА «Татар-информ».



Ранее стало известно, что обнаруженное в Аксубаевском районе Татарстана массовое захоронение людей признано объектом археологического наследия.

