День в истории: основание Саратова и Волгограда, выход Нагорного Карабаха из состава Азербайджана, день фотографа

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 12 июля.

Так, сегодня всемирный день бортпроводника и международный день фотографа.

В этот день в 1589 году был основан Царицын (Волгоград), а в 1590 году — Саратов.

В 1783 году императрицей Екатериной II издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». С этого началась история Мариинского театра в Петербурге.



В 1988 году областной совет Нагорного Карабаха объявил о выходе области из состава Азербайджана.

В этот день в 1949 году родился советский и российский сценарист и кинорежиссёр, народный артист России Павел Лунгин.

12 июля 2014 года умерла российский политический деятель, диссидентка, правозащитница Валерия Новодворская.



Сегодняшний день, 12 июля, объявлен Днем траура на территории Иркутской области по погибшим в результате паводка. Мощнейшее наводнение в регионе унесло жизни не менее 25 человек и более 10 числятся пропавшими без вести.

