В Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

12 июля будет днем траура по погибшим в результате паводка в Иркутской области. Соответствующий указ подписал губернатор области Сергей Левченко.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные программы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что в Иркутской области число погибших из-за наводнения достигло 25 человек, среди них — один ребенок. Еще восемь человек считаются пропавшими без вести.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Из-за наводнения около 3,5 тысячи домов полностью разрушены или непригодны к восстановлению.