Главное за выходные: конфликт под Пензой, коммерческие сети 5G в Казани, данные Росстата о погибших от военных действий

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 17 июня.

Первые коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G в России появятся в Казани. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО. По его словам, также в качестве пилотного запуска выбраны Москва и Санкт-Петербург.

Казань попала в десятку российских городов, которые считаются лучшими для медицинского туризма. Столица Татарстана находится в рейтинге на четвертом месте. Ее обгоняют только Тель-Авив, Санкт-Петербург и Москва.

Социальная сеть Instagram верифицировала аккаунт президента Татарстана Рустама Минниханова. Теперь рядом с названием его страницы можно увидеть синюю галочку.

Создатель финансовой группы «Восток» Рафис Кадыров станет кандидатом на пост главы Башкирии от партии «Патриоты России». Для него это будет очередная попытка возглавить регион. Ранее, будучи руководителем Международного коммерческого банка «Восток», он участвовал в выборах президента республики, составив конкуренцию первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову.

По делу о массовой драке в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек. Следственный комитет установил личности всех участников драки. Кроме того, руководитель Следкома Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села в Главное следственное управление СК РФ. Местные жители заявляли, что конфликт завязался после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД драку назвали «бытовым конфликтом».

С начала года Крым посетили более ста тысяч иностранных туристов, среди них были жители Евросоюза и США. Отмечается, что наибольший поток туристов с Украины.

Почти 600 тысяч обращений поступило на прямую линии с президентом России Владимиром Путиным. Данные на приводит колл-центр мероприятия. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.

Четыре жителя России погибли в результате военных действий. Соответствующие данные впервые раскрыл Росстат по итогам 2018 года. Показатель оказался в категории погибших от «повреждений в результате военных действий». Три человека представляли городское население, один — сельское население.