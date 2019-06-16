Около 600 тысяч обращений поступило на прямую линию к Путину

Почти 600 тысяч обращений поступило на прямую линии с президентом России Владимиром Путиным. Данные на 16 июня приводит колл-центр мероприятия.

Согласно статистике обращений, 354 607 обращений поступило по телефону, 160 926 обращений россияне написали в СМС.

Также 27 469 обращений было отправлено при помощи приложения, 2 156 — из социальных сетей. Кроме того, 20 950 обращений — это письма на сайт, а 14 119 человек написали ММС-сообщения, передает «Россия 24».

Напомним, ранее Кремль официально назначил дату прямой линии Путина.