Казань попала в топ-10 лучших городов для медицинского туризма

Казань попала в топ-10 городов, которые считаются лучшими для медицинского туризма, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Казань находится в рейтинге на четвертом месте. Столицу Татарстана, по данным опроса, обгоняют только Тель-Авив, Санкт-Петербург и Москва. Среди какой аудитории проводился опрос, не указывается. Отмечается, что за Казань как лучший город для медицинского туризма проголосовали 10 процентов участников опроса.

Напомним, ранее специалисты назвали страны, перед вылетом в которые российские туристы чаще всего покупают страховку. Израиль, Венгрия и Португалия возглавили список стран, перед отправлением в которые российские туристы особенно охотно покупают и базовую, и медицинскую страховку.

