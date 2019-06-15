Акимов: одним из первых городов в России, где запустят коммерческие сети 5G, станет Казань

Первые коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G в России появятся в Казани. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.

По его словам, также в качестве пилотного запуска выбраны Москва и Санкт-Петербург.

«Природа этих решений такова, что они [коммерческие сети 5G] будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений», — цитирует Акимова «РИА Новости».

Также он добавил, что приоритет в создании и развитии сетей 5G отдадут российским компаниям.

Предварительно, первый город в России с сетью 5G появится в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в 2020 году может появиться платная регистрация всех мобильных телефонов.