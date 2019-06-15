Глава автономии цыган назвала причины драки в Пензенской области

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр назвала причины драки в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом она сообщила



«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут!.. Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь (получилось)?», — цитирует ее Национальная служба новостей (НСН).



Она отметила, что конфликт можно было разрешить на месте.

Ранее сообщалось, что по делу о массовой драке и в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек. Следственный комитет установилличности всех участников драки. Кроме того, руководитель Следкома Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села в Главное следственное управление СК РФ.

Местные жители заявляли, что конфликт завязался после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД драку назвали «бытовым конфликтом».