Следком установил личности всех участников драки под Пензой

Следственный комитет установил личности всех участников драки в пензенском селе Чемодановка. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В настоящее время выясняются их роли в произошедшем. Трое фигурантов уже задержаны, в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, руководитель Следкома Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села в Главное следственное управление СК РФ.

Напомним, в результате конфликта между цыганами и жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, в том числе 34-летний мужчина, который был доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу Пензы, где скончался.

Ранее сообщалось, что по делу о массовой драке и в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек.