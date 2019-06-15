Росстат впервые раскрыл количество погибших от военных действий

Четыре жителя России погибли в результате военных действий. Соответствующие данные впервые раскрыл Росстат по итогам 2018 года.

Показатель оказался в категории погибших от «повреждений в результате военных действий». Три человека представляли городское население, один — сельское население, пишет РБК со ссылкой на документ.

Издание отмечается, что в прошлые годы эта рубрика причин смертности включалась в состав «прочих» несчастных случаев. Почему в этот раз Росстат отдельно отразил данные по умершим в результате военных действий, не уточняется.

Напомним, в 2018 году население России сократилось почти на 100 тысяч человек.