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Росстат впервые раскрыл количество погибших от военных действий

10:50, 15.06.2019
Росстат впервые раскрыл количество погибших от военных действий
Фото: pixabay.com

Четыре жителя России погибли в результате военных действий. Соответствующие данные впервые раскрыл Росстат по итогам 2018 года.

Показатель оказался в категории погибших от «повреждений в результате военных действий». Три человека представляли городское население, один — сельское население, пишет РБК со ссылкой на документ.

Издание отмечается, что в прошлые годы эта рубрика причин смертности включалась в состав «прочих» несчастных случаев. Почему в этот раз Росстат отдельно отразил данные по умершим в результате военных действий, не уточняется.

Напомним, в 2018 году население России сократилось почти на 100 тысяч человек.

Общество
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