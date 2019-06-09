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Кремль официально назначил дату прямой линии Путина

08:17, 09.06.2019
Кремль официально назначил дату прямой линии Путина
Фото: kremlin.ru

Прямя линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, официально подтвердил пресс-служба Кремля. Стартовал прием вопросов к главе государства.

«20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, что СМИ уже называли 20 июня наиболее вероятной датой проведения прямой линии. Прямая линия является ежегодной сессией общения президента с гражданами в прямом эфире.

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