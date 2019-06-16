С начала года в Крыму побывали более ста тысяч иностранных туристов

С начала года Крым посетили более ста тысяч иностранных туристов, среди них были жители Евросоюза и США, сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказал председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Отмечается, что наибольший поток иностранных туристов из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что самое дорогое время для перелетов в Крым — период с 29 июля по 4 августа. Данные приводят эксперты портала Biletix.

В это время перелет из российских городов в Симферополь и обратно в среднем обойдется в 17 482 рубля. Самое дешевое время для полетов на полуостров — последняя неделя августа — 13 012 рублей.

