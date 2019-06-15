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Instagram верифицировал аккаунт Минниханова

20:01, 15.06.2019
Instagram верифицировал аккаунт Минниханова
Фото: скриншот

Социальная сеть Instagram верифицировала аккаунт президента Татарстана Рустама Минниханова. Теперь рядом с названием страницы можно увидеть синюю галочку.

Глава РТ зарегистрировался в Instagram весной 2013 года. На данный момент у него 386 тыс. подписчиков. За шесть лет Минниханов выложил более 10,8 тыс. постов.

Помимо страницы в Instagram у президента Татарстана есть аккаунты в соцсетях Twiiter и «ВКонтакте».

Ранее Минниханов разместил в своем Instagram совместный портрет с президентом РФ Владимиром Путиным.

ОбществоВласть Татарстан
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