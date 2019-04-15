Главное за выходные: доходы депутатов Госдумы от Татарстана, пожар на пермском НПЗ «Оргсинтез», Минниханов – об избиении подростка в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 15 апреля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2019 году. По ее словам, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, то вероятнее движение вниз, чем движение вверх.

По итогам 2018 года наибольший доход среди депутатов Госдумы от Татарстана задекларировал экс-совладелец «Эдельвейс групп» Айрат Хайруллин. Его годовой доход составил 158,8 млн рублей. Лидером по семейным доходам среди депутатов ГД от Татарстана стала Альфия Когогина. Главные землевладельцы среди депутатов Госдумы от РТ — семья Фатиха Сибагатуллина.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Министерству образования и науки РТ, Министерству по делам молодежи РТ, администрации Казани взять на особый контроль ситуацию с избиением подростка в Казани. Подробнее про инцидент читайте в материале «Реального времени».

Более 70 британских парламентариев призвали главу МВД Великобритании Саджида Джавида экстрадировать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию. Между тем, отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына в Австралию.

На пермском НПЗ «Оргсинтез» произошел пожар. Возгорание на теплообменнике было потушено. Завод принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез». Считается, что он входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

13 апреля в Санкт-Петербурге сотрудник стоянки несколько раз дверью ударил депутата Госдумы Виталия Милонова. Народный избранник написал заявление об избиении. В заявлении в полицию Милонов указал, что получил сильную боль и телесные повреждения, однако за медицинской помощью он обращаться не стал.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим лидером страны Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе «Олимпийский» в Киев.