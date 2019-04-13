Глава ЦБ допустила снижение ключевой ставки в 2019 году

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2019 году.

«Если ситуация [в экономике] будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, то, конечно, вероятнее движение вниз, чем движение вверх. Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — цитирует ее ТАСС.

Заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, пройдет 26 апреля.



Напомним, 22 марта Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Набиуллина допустила возможность выхода на нейтральную ключевую ставку, но в следующем году.