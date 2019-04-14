Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим лидером страны Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Изначально Порошенко заявил, что ждет Зеленский 14 апреля на стадионе до 15:00. Тот, в свою очередь, сообщил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля, пишет «РИА Новости».

«Я умоляю вас не терять интерес, мы будем делать несколько предложений, чтоб эти дебаты организовать», — сказал Порошенко после того, как его оппонент не пришел.



Ранее ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура выборов президента. За Владимира Зеленского свои голоса отдали 30,24% проголосовавших, за Петра Порошенко — 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.