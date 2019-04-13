Британские парламентарии призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию

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Более 70 британских парламентариев призвали главу МВД Великобритании Саджида Джавида экстрадировать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию.

Это, по мнению депутатов, должно произойти, если поступит соответствующий запрос, пишет «Коммерсант» со ссылкой на запись депутата от оппозиционной Лейбористской партии Стеллы Кризи в Twitter.

Ранее британская полиция сообщила об аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор, в посольстве которого последние годы скрывался разоблачитель, решил отказать в предоставлении ему дипломатического убежища.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве центральноамериканской страны. Шведские власти подозревают основателя Wikileaks в изнасиловании и требуют его выдачи.