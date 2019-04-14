Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына в Австралию

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Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон попросил австралийские власти добиться экстрадиции его сына на родину.

Также, как сообщает Herald Sun, для отца Ассанжа стал шоком внешний вид сына после семи лет жизни в посольстве Эквадора.

«Я видел, как его волокли по ступенькам полицейские, и выглядел он не очень хорошо. Мне 74, и я выгляжу лучше чем он в 47», — сказал Шиптон.

Ранее британская полиция сообщила об аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор, в посольстве которого последние годы скрывался разоблачитель, решил отказать в предоставлении ему дипломатического убежища.

После британские парламентарии призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию.