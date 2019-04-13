Лидером по семейным доходам среди депутатов ГД от Татарстана стала Альфия Когогина

Альфия Когогина отчиталась о наибольшем доходе семьи среди депутатов Госдумы от Татарстана по итогам 2018 года. В сумме он составил 159,2 млн рублей.

Сама Альфия Гумаровна за минувший год заработала почти 11,5 млн рублей. При этом она все равно вошла в тройку лидеров по личным доходам среди татарстанских депутатов.

Однако Сергей Когогин, супруг депутата и глава ПАО «КАМАЗ», получил доход в 147,8 млн рублей, следует из материалов Госдумы.

Стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом доходы Когогиной упали вдвое — в 2017-м она заработала более 30 млн рублей.

Следом в списке идет Айрат Хайруллин, чей семейный доход можно оценить в 159 млн рублей. Он вошел в лидеры рейтинга личных доходов, но жена народного избранника за год заработала только 205 тысяч рублей.