СМИ: в Петербурге избили депутата Виталия Милонова

Накануне, 13 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудник стоянки несколько раз дверью ударил депутата Госдумы Виталия Милонова. Народный избранник написал заявление об избиении.

В заявлении в полицию Милонов указал, что получил сильную боль и телесные повреждения, однако за медицинской помощью он обращаться не стал, передает «Фонтанка.ru».

Газета сообщает, что два удара дверью Милонов получил на спецстоянке возле 20-го дома по дороге на Турухтанные острова около шести часов вечера. Конфликт между сотрудником и

В своем Instagram депутат написал: «У приятеля эвакуировали машину – решил помочь и обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм. Платная эвакуация наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой. Буду предлагать нашему губернатору Беглову внести предложения в Законодательное Собрание».

Напомним, что в 2017 году Милонов сам провоцировал драку во время оппозиционного шествия на 1 мая.



