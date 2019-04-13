Самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана стал Айрат Хайруллин

По итогам 2018 года наибольший доход среди депутатов Госдумы от Татарстана задекларировал экс-совладелец «Эдельвейс групп» Айрат Хайруллин. Его годовой доход составил 158,8 млн рублей.

Жена народного избранника заработала еще 205,8 тысячи рублей, говорится в отчете о доходах.

Хайруллин задекларировал дом площадью 475,6 кв.м, квартиру (162 кв.м) и автомобиль Mercedes-Benz S500 4 Matic. Кроме того, депутат владеет долями в двух квартирах (одну из них делит с супругой). Также он арендует лесной участок (46 тысяч кв.м) и пользуется депутатской квартирой (172,3 кв.м).

В топ-3 по доходам депутатов из РТ вошли также Ирек Богуславский (16,5 млн) и Альфия Когогина (11,4 млн).

Напомним, что доход Хайруллина сокращается не первый год. По итогам 2017-го он задекларировал 168,4 млн рублей, а годом ранее — 280 млн.