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Главными землевладельцами среди депутатов Госдумы от РТ стала семья Фатиха Сибагатуллина

20:28, 13.04.2019

Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин не отличился большими доходами за 2018 год. Он задекларировал лишь 5,7 млн рублей, что на 5 млн рублей меньше, чем по итогам 2017-го.

Однако его можно считать одним из главных землевладельцев среди «думцев» из РТ, следует из материалов нижней палаты парламента. Сам Фатих Саубанович имеет только долю в квартире, но перечень владений его супруги весьма внушителен:

  • 16 земельных участков площадью более 46 тысяч кв. м
  • 2 жилых дома на 864,7 кв. м
  • 2 квартиры на 158,5 кв. м
  • 2 гаража площадью более 1 тысячи кв. м

И еще 32 объекта недвижимости, среди которых две гостиницы, кафе, четыре склада минеральных удобрений, два нежилых здания, железнодорожный тупик и другие.

Напомним, что лидером по личному доходу среди татарстанских депутатов Госдумы стал Айрат Хайруллин, а наиболее высокий семейный доход задекларировала Альфия Когогина.

Аналитика Татарстан
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