Главными землевладельцами среди депутатов Госдумы от РТ стала семья Фатиха Сибагатуллина

Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин не отличился большими доходами за 2018 год. Он задекларировал лишь 5,7 млн рублей, что на 5 млн рублей меньше, чем по итогам 2017-го.

Однако его можно считать одним из главных землевладельцев среди «думцев» из РТ, следует из материалов нижней палаты парламента. Сам Фатих Саубанович имеет только долю в квартире, но перечень владений его супруги весьма внушителен:

16 земельных участков площадью более 46 тысяч кв. м

2 жилых дома на 864,7 кв. м

2 квартиры на 158,5 кв. м

2 гаража площадью более 1 тысячи кв. м

И еще 32 объекта недвижимости, среди которых две гостиницы, кафе, четыре склада минеральных удобрений, два нежилых здания, железнодорожный тупик и другие.

Напомним, что лидером по личному доходу среди татарстанских депутатов Госдумы стал Айрат Хайруллин, а наиболее высокий семейный доход задекларировала Альфия Когогина.