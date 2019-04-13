Минниханов поручил взять на контроль ситуацию с избиением подростка в Казани
Президент Татарстана Рустам Миннианов поручил Министерству образования и науки РТ, Министерству по делам молодежи РТ, администрации Казани взять на особый контроль ситуацию с избиением подростка в Казани.
Напомним, ранее появилось видео, на котором видно, как шестнадцатилетнего подростка жестоко избила группа сверстников во дворе на улице Вагапова, рядом со школой №171.
Пострадавший 2002 года рождения учится в одном из казанских колледжей. Подробности — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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