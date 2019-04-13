Минниханов поручил взять на контроль ситуацию с избиением подростка в Казани

Фото: скриншот видео

Президент Татарстана Рустам Миннианов поручил Министерству образования и науки РТ, Министерству по делам молодежи РТ, администрации Казани взять на особый контроль ситуацию с избиением подростка в Казани.

Глава РТ заявил, что виновные и зачинщики инцидента должны быть выявлены. По его словам, необходимо принять самые жесткие меры к тому, чтобы впредь не допускать подобных инцидентов, а также наладить работу по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, ранее появилось видео, на котором видно, как шестнадцатилетнего подростка жестоко избила группа сверстников во дворе на улице Вагапова, рядом со школой №171.

Пострадавший 2002 года рождения учится в одном из казанских колледжей. Подробности — в материале «Реального времени».