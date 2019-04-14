В Перми на нефтеперерабатывающем предприятии произошел пожар

На пермском НПЗ «Оргсинтез» произошел пожар. Возгорание на теплообменнике еще не потушено, но уже локализовано.

«Происходит факельное горение бензина на теплообменнике. Возгорание локализовано. Происходит выгорание топлива», — передает «Интерфакс» слова источника в экстренных службах.

При этом на предприятии утверждают, что пожар даже не повлиял на работу НПЗ. Пострадавших нет.

Завод принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез». Считается, что он входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.