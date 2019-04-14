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Происшествия

В Перми на нефтеперерабатывающем предприятии произошел пожар

11:19, 14.04.2019
В Перми на нефтеперерабатывающем предприятии произошел пожар
Фото: pnos.lukoil.ru

На пермском НПЗ «Оргсинтез» произошел пожар. Возгорание на теплообменнике еще не потушено, но уже локализовано.

«Происходит факельное горение бензина на теплообменнике. Возгорание локализовано. Происходит выгорание топлива», — передает «Интерфакс» слова источника в экстренных службах.

При этом на предприятии утверждают, что пожар даже не повлиял на работу НПЗ. Пострадавших нет.

Завод принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез». Считается, что он входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Происшествия
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