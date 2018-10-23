Итоги дня: 3,5 года колонии для депутата Казгордумы, «нецензурная» олимпиада и ликвидация «Азов-Сити»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 октября.

Сегодня Приволжский райсуд Казани признал депутата Казгордумы Надыра Хайруллина виновным в мошенничестве и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Также по делу удовлетворен и гражданский иск потерпевших на 24 млн рублей. Под стражу не признавший вину Хайруллин был взят сразу после оглашения приговора. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» с 31 декабря 2018 года. Она является крупнейшей в России. За девять лет работы ее территория выросла более чем вдвое. Одно казино построено казанской «Роял Тайм Групп», которая связана с «Татфондбанком», еще три развивало ЗАО «Шамбала».



Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи обнаружили на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Отмечается, что Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле пыталось скрыть убийство Хашкаджи с помощью похожего на него человека, который вышел в его одежде из здания дипмиссии в день происшествия. Однако турецкие полицейские не поверили этому из-за того, что на «двойнике» журналиста была другая обувь.

В Министерстве образования и науки Татарстана прокомментировали появление нецензурных слов в заданиях олимпиады по литературе во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан. Как пояснила эксперт, составлявшая олимпиадное задание, выбор произведения Алексея Слаповского, содержавшего нецензурную лексику, был обусловлен несколькими факторами, в том числе и тем, что отрывки из данного рассказа предлагались для анализа на ЕГЭ по русскому языку. На данный момент в Республиканском олимпиадном центре было проведено служебное расследование по данному факту, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Президент России Владимир Путин сегодня встретился с помощником главы США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Он предложил ему обсудить выход Штатов из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Болтон рассказал, что с точки зрения властей США выход Вашингтона из ДРСМД «не сделает мир опаснее».