Путин предложил Болтону подробнее обсудить выход США из договоров ДРСМД и СНВ-3

Президент России Владимир Путин сегодня встретился с помощником главы США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Он предложил ему обсудить вопросы разоружения, стабильности и региональные конфликты.

«Мы знаем и много говорим об одностороннем выходе США из договора по противоракетной обороне, недавно мы услышали о намерении США выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-3, слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе», — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Болтон рассказал, что с точки зрения властей США выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «не сделает мир опаснее».

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) на прошлой неделе. Однако разговоры об этом ведутся уже давно.

Сторонники разрыва договора утверждают, что технический прогресс ушел далеко вперед и сегодня ряд ракет средней дальности как у России, так и у США не подпадает под категории документа и поставляется на вооружение.

В то же время противники разрыва видят в этом акт агрессии и явную подготовку к войне.