В Минобрнауки РТ объяснили попадание нецензурного задания на олимпиаду по литературе

В Министерстве образования и науки Татарстана прокомментировали появление нецензурных слов в заданиях олимпиады по литературе во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан.

Автором произведения под названием «Скрипка Страдивари», которое содержало ненормативную лексику, является классик современной литературы, номинант премии «Букер», сценарист многих известных фильмов Алексей Слаповский.

По данному факту некорректного задания в Минобрнауки РТ состоялось экстренное совещание при участии первого заместителя министра образования Ильсура Хадиуллина. Как пояснила эксперт, составлявшая олимпиадное задание, выбор данного произведения был обусловлен несколькими факторами:

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации был выбран небольшой по объему рассказ, позволяющий во время анализа выявить учащихся, хорошо знающих современную литературу, имеющих широкий читательский кругозор. Образцы подобной литературы часто даются для анализа на следующих этапах олимпиады школьников (муниципальном, региональном, заключительном). Таким образом, по мнению эксперта, учтен принцип преемственности в разработке олимпиадных заданий. Отрывки из данного рассказа предлагались для анализа на ЕГЭ по русскому языку. Наличие в тексте сниженной лексики не умаляет достоинств произведения А. Слаповского, речевой портрет лишь помогает понять, насколько губительными для человека могут быть взаимоотношения, построенные на грубости и жестокости.

Как отмечается, эксперту было указано на недопустимость использования текстов с бранными словами в олимпиадных заданиях.

На данный момент в Республиканском олимпиадном центре было проведено служебное расследование по данному факту, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Всем методистам рекомендовано усилить контроль за работой экспертов-предметников, тщательно анализировать представленные ими олимпиадные задания для школьников.

Ранее стало известно, что Казань выделит более 11 млн рублей на выплаты победителям школьных олимпиад.