Тело Хашкаджи нашли в резиденции саудовского генконсула

Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.



«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашкаджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», — передает «РИА Новости» со ссылкой на главу турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Отмечается, что Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле пыталось скрыть убийство Хашкаджи с помощью похожего на него человека, который вышел в его одежде из здания дипмиссии в день происшествия. Однако турецкие полицейские не поверили этому из-за того, что на «двойнике» журналиста была другая обувь, пишет Hurriyet со ссылкой на источник в полиции.



Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи пропал после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что момент убийства и допрос Хашкаджи случайно записались на его Apple Watch.



Позже стало известно, что Хашкаджи погиб в результате драки с людьми в консульстве в Стамбуле. По делу об убийстве журналиста задержано 18 подданных Саудовской Аравии.