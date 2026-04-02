В Госдуме предложили бесплатно проверять клещей после укуса

Депутаты направили письмо главе Минздрава с инициативой проводить лабораторные исследования без направления врача

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Депутаты думской фракции «Новые люди» направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести бесплатные лабораторные исследования клещей после укуса без направления врача. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили депутаты Ярослав Самылин и Антон Ткачев. Письмо направлено на имя главы Минздрава при участии вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Парламентарии отметили, что в большинстве субъектов России лабораторные исследования клещей на наличие возбудителей инфекций, включая клещевой энцефалит и боррелиоз, проводятся либо на платной основе, либо бесплатно только при наличии направления врача. По их мнению, действующая практика увеличивает временные издержки и может привести к задержке принятия решения о постконтактной профилактике.

Авторы инициативы считают, что реализация этих мер позволит сократить время между фактом укуса и медицинским вмешательством, повысить эффективность профилактики клещевых инфекций, снизить уровень заболеваемости и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, связанную с лечением осложненных форм заболеваний.

Ариана Ранцева