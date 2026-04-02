06:58 МСК
Песков заявил об отсутствии запроса на посредничество Москвы по Ирану

21:59, 02.04.2026

По словам представителя Кремля, вовлеченные в конфликт страны пока не проявляют интереса к участию России в урегулировании ситуации

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Вовлеченные в конфликт вокруг Ирана страны не проявляют интереса к посредничеству Москвы в урегулировании ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент запрос на участие российской стороны в качестве посредника отсутствует.

— Сейчас пока мы видим, что востребованность отсутствует, — сказал представитель Кремля в разговоре с «Вестями».

Ариана Ранцева

