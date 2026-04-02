В Нижнекамском районе не выявили превышений по загрязнению воздуха

По данным Минэкологии Татарстана, на 18:00 2 апреля автоматические станции не зафиксировали превышений допустимых концентраций

Фото: Роман Хасаев

Автоматические станции контроля воздуха в Нижнекамский район не выявили превышений допустимого содержания загрязняющих веществ вечером 2 апреля. Об этом сообщили в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

По данным ведомства, на 18:00 превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксированы.

В министерстве уточнили, что мониторинг атмосферного воздуха ведется с помощью пяти автоматических станций контроля загрязнения атмосферы. Они отслеживают содержание 14 загрязняющих веществ.

Ариана Ранцева