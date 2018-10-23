Депутата Казгордумы признали виновным в мошенничестве

Фото: Реальное время

Сегодня Приволжский райсуд Казани вынес приговор по делу депутата Казгордумы Надыра Хайруллина. Он признан виновным в мошенничестве и приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом «Реальному времени» сообщил представитель потерпевшего.

В Приволжском суде уточнили — по делу удовлетворен и гражданский иск потерпевших на 24 млн рублей.

Под стражу не признавший вину Хайруллин был взят сразу после оглашения приговора. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Ранее в прениях прокуратура запросила для подсудимого бизнесмена наказание в 5 лет колонии.

Напомним, в апреле 2017 года лидер партии власти в Казгордуме был арестован по подозрению в посредничестве при передаче беспрецедентной для Казани взятки в 24 млн рублей за легализацию сотрудниками исполкома таунхаусов на улице Менделеева, позже следствие переквалифицировало обвинение на мошенничество, а суд смягчил меру пресечения Хайруллину, отпустив его из СИЗО.