Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити». Она должна быть закрыта с 31 декабря 2018 года.

«Ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону «Азов-Сити», созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, что «Азов-Сити» является крупнейшей игорной зоной в России. За девять лет работы ее территория выросла более чем вдвое. Одно казино построено казанской Royal Time Group, еще три развивало ЗАО «Шамбала».

Суммарные инвестиции в проект составили 8 млрд рублей. Ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней — более 400 млн рублей.

В 2014 году был принят федеральный закон о создании игорных зон в Сочи и Крыму. Его формулировка — границы игорной зоны на территории Краснодарского края определяются правительством в пределах участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения, — поставила под вопрос дальнейшее существование «Азов-Сити».

Ранее «Реальное время» писало, что Арбитражный суд Татарстана признал часть сделок по погашению кредитов «Роял Тайм Групп» перед «Татфондбанком» недействительными. Общая сумма сделок составила 1,1 млрд рублей.