Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити». Она должна быть закрыта с 31 декабря 2018 года.
«Ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону «Азов-Сити», созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Напомним, что «Азов-Сити» является крупнейшей игорной зоной в России. За девять лет работы ее территория выросла более чем вдвое. Одно казино построено казанской Royal Time Group, еще три развивало ЗАО «Шамбала».
Суммарные инвестиции в проект составили 8 млрд рублей. Ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней — более 400 млн рублей.
В 2014 году был принят федеральный закон о создании игорных зон в Сочи и Крыму. Его формулировка — границы игорной зоны на территории Краснодарского края определяются правительством в пределах участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения, — поставила под вопрос дальнейшее существование «Азов-Сити».
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