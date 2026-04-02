Apple сохранит россиянам доступ к файлам после окончания iCloud+

21:14, 02.04.2026

Пользователи российских аккаунтов смогут управлять хранилищем и выгружать данные даже после завершения платной подписки

Фото: Laurenz Heymann на Unsplash

Компания Apple сохранит для российских пользователей доступ к личному контенту после окончания платной подписки iCloud+. Об этом пишет RT со ссылкой на портал Код Дурова.

В поддержке подчеркнули, что такие условия будут действовать только для владельцев российских аккаунтов.

При завершении подписки российские пользователи смогут управлять своим хранилищем и выгружать сохраненные файлы. При этом загружать новые данные в облако уже не получится.

Ранее «Реальное время» писало, что Apple приостановила обработку платежей в России с 1 апреля.

Ариана Ранцева

