06:56 МСК
Мигрантов с опасными болезнями предложили выдворять из России немедленно

20:44, 02.04.2026

Дмитрий Медведев сообщил о подготовке законопроектов для оперативного принятия решений о нежелательных иностранцах

Фото: kremlin.ru

Мигранты с выявленными опасными заболеваниями должны немедленно выдворяться из России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания межведомственной комиссии Совбеза.

По его словам, подготовлен пакет законопроектов, который позволит оперативно принимать решения о нежелательности пребывания проблемных иностранцев в стране. Медведев подчеркнул, что за выявлением опасной болезни должно следовать немедленное выдворение.

Ранее «Реальное время» писало, что из Татарстана выдворено более 190 нелегальных мигрантов в период с 16 по 20 марта.

Ариана Ранцева

Читайте также