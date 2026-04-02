Мигрантов с опасными болезнями предложили выдворять из России немедленно

Дмитрий Медведев сообщил о подготовке законопроектов для оперативного принятия решений о нежелательных иностранцах

Мигранты с выявленными опасными заболеваниями должны немедленно выдворяться из России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания межведомственной комиссии Совбеза.

По его словам, подготовлен пакет законопроектов, который позволит оперативно принимать решения о нежелательности пребывания проблемных иностранцев в стране. Медведев подчеркнул, что за выявлением опасной болезни должно следовать немедленное выдворение.

Ранее «Реальное время» писало, что из Татарстана выдворено более 190 нелегальных мигрантов в период с 16 по 20 марта.

Ариана Ранцева