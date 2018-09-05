Итоги дня: Кириенко в Казани, имена подозреваемых в отравлении Скрипалей и убийство девушки росгвардейцем

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 сентября.

В Казани сотрудника Росгвардии заподозрили в убийстве своей возлюбленной, 21-летней Эльнары Карахановой, из ревности. В настоящий момент Росгвардия проводит служебную проверку.

С визитом в Татарстан прибыл первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он принял участие в Казанском форуме по межкультурному диалогу и посетил Болгарскую исламскую академию. Как замруководителя администрации Путина намекнул руководству республики на важность вопросов образования — в материале «Реального времени».

Прокуратура Великобритании предъявила обвинения по делу об отравлении Скрипалей гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Позднее британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения двух россиян.

Ухудшились экономические прогнозы по России — Минэкономразвития понизило прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) России на 2018 и 2019 год на 0,1%. При этом более чем в два раза повысился прогноз по оттоку капитала из России.

