Минэкономразвития более чем в 2 раза повысило прогноз по оттоку капитала из России

Минэкономразвития повысило прогноз по оттоку капитала из России в 2018 году с $18 млрд до $41 млрд. Такие данные министерство приводит в докладе «Картина экономики. Август 2018 года».



«Был повышен прогноз по оттоку капитала (сальдо финансового счета) на текущий год до $41 млрд с $18 млрд, ожидаемых ранее», — говорится в документе.

Среди факторов, повлиявших на отток капитала, Минэкономразвития выделяет ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, общую тенденцию оттока капитала из стран с развивающимися рынками, финансово-экономический кризис в Турции, усиление внешнеторговых ограничений и объявление США о возможном введении нового пакета санкций против России.

Кроме того, ведомство пересмотрело прогноз курса рубля к доллару США на период до конца 2018 года и первое полугодие 2019 года в сторону ослабления.

Ранее опрос показал, что более 80% крупных бизнесменов в России готовы продать часть активов. Вместе с тем только 32% инвесторов не боятся вложиться в новые проекты.