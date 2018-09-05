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Кириенко посетил Болгарскую исламскую академию

17:10, 05.09.2018
Кириенко посетил Болгарскую исламскую академию

Болгарскую исламскую академию посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Напомним, Кириенко должен был присутствовать на открытии академии год назад, но визит отменил.

Кириенко прибыл в Татарстан сегодня для участия в Казанском форуме по межкультурному диалогу. Как замруководителя администрации Путина намекнул руководству республики на важность вопросов образования — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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