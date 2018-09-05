Кириенко посетил Болгарскую исламскую академию

Болгарскую исламскую академию посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Напомним, Кириенко должен был присутствовать на открытии академии год назад, но визит отменил.

Кириенко прибыл в Татарстан сегодня для участия в Казанском форуме по межкультурному диалогу. Как замруководителя администрации Путина намекнул руководству республики на важность вопросов образования — в материале «Реального времени».