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МЭР понизило прогноз по росту ВВП России на 2018 и 2019 год

15:59, 05.09.2018
МЭР понизило прогноз по росту ВВП России на 2018 и 2019 год
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития понизило прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) России на 2018 и 2019 год на 0,1% — до 1,8% и 1,3% соответственно. Об этом говорится в докладе ведомства «Картина экономики» за август.

Отмечается, что временное снижение темпов экономического роста в 2019 году будет связано в том числе с «умеренно жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка».

Ранее сообщалось, что рост ВВП России в июле оказался хуже прогноза Минэкономразвития.

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