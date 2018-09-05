«Кириенко решил продемонстрировать Татарстану, что прошлогодняя страница перевернута...»

Казанский форум по межкультурному диалогу. Как замруководителя администрации Путина намекнул руководству республики на важность вопросов образования…

Фото: Максим Платонов

Об особом умении Татарстана выстраивать уважительные и прочные отношения с представителями различных культур и конфессий говорили сегодня почетные гости на торжественной церемонии открытия Казанского форума по межкультурному диалогу. В подтверждение они приводили достижения республики, которая менее чем за двадцать лет сумела пополнить список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО несколькими знаковыми для сосуществующих на татарстанской земле культур объектами — от Казанского Кремля до Болгара и Свияжска. Но главным подтверждением умения руководства республики находить выход из самых сложных ситуаций стал, пожалуй, все-таки список гостей форума, который возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, до этого довольно долго в прямом смысле обходивший Татарстан стороной. «Реальное время» разбиралось в тайных знаках форума.

Курс — на сближение



— Диалог дает возможность избежать разделения по этническому, религиозному и культурному признакам. Именно диалог, по общему признанию, играет решающую роль в обеспечении устойчивого развития, — приветствовал участников форума на его торжественном открытии президент РТ Рустам Минниханов. — Диалог культур, установка на межнациональное согласие и межрелигиозное взаимопонимание — это цивилизованный выбор России… Нашими приоритетами являются обеспечение равенства народов и конфессий, создание необходимых условий для их свободного развития и взаимодействия, современное противостояние любым формам радикализма и нетерпимости. Тот факт, что в Татарстане на протяжении многих веков сложились традиции мирного сосуществования двух мировых религий, ислама и православия, привлекает к себе всеобщее внимание… Данный опыт сегодня может быть востребован для урегулирования разрастающихся конфликтов…

— Я рад тому, что такой форум проходит именно здесь, в Российской Федерации, в Республике Татарстан, — не остался в долгу перед принимающей стороной Сергей Кириенко, в речи которого при желании легко было услышать определенный подтекст. — Действительно, Татарстан — очень удачное, если не сказать идеальное, место для такого межкультурного диалога. Формально форум по межкультурному диалогу впервые проходит в Казани, но на самом деле такой диалог идет на территории Татарстана уже сотни лет… Вот уже несколько веков именно Татарстан является образцом мирного сосуществования представителей и разных народов, и разных конфессий не только в Российской Федерации, но и в общемировом пространстве… И здесь, в Татарстане, и в целом в России мы всегда исходили и исходим из того, что мы разные, разных национальностей, разного вероисповедания, но это не проблема, это не наша слабость. Наоборот, это наша сила, это наша возможность!.. Прекрасно, что организаторам форума удалось собрать такой представительный состав участников. Еще более важно, что одной из главных тематических линий форума стала образовательная программа… Образование — это как раз и есть путь к пониманию друг друга.

Формально форум по межкультурному диалогу впервые проходит в Казани, но на самом деле такой диалог идет на территории Татарстана уже сотни лет…



А завершил свое приветствие Сергей Кириенко комплиментом первому президенту Татарстана, к длинному списку званий которого сегодня добавилось еще одно — специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу — за усилия по возрождению собора Казанской иконы Божией Матери, с посещения которого замруководителя администрации президента РФ сегодня начал свой день:

— Отдельного уважения и слов благодарности заслуживает огромная работа, которую Минтимер Шарипович провел, отдавая все силы этому проекту. Ну мы все хорошо знаем, что если Минтимер Шарипович за что-то берется, он это плохо делать просто не умеет и никому вокруг себя не даст…

В числе заслуг Минтимера Шаймиева Сергей Кириенко упомянул и создание Болгарской академии, на открытии которой его ждали, да не дождались ровно год назад.

В свою очередь, Минтимер Шаймиев, взяв слово, отметил, что самым важным моментом на сегодня является «сближение культур» и «созидание мирного, устойчивого будущего».

— Мы рады тому, что наша столица стала местом проведения столь представительного международного форума, — подчеркнул Государственный Советник Татарстана. — Безусловно, это связано со значимостью роли Татарстана в евразийском культурном пространстве как в историческом прошлом, так и в настоящее время…

Выступление он закончил словами сердечной благодарности за участие в форуме в адрес именитых гостей форума, особо выделив среди них первого замруководителя администрации президента РФ:

— Уважаемый Сергей Владиленович, спасибо вам от всех нас за участие в настоящем форуме!

Минтимер Шаймиев, взяв слово, отметил, что самым важным моментом на сегодня является «сближение культур» и «созидание мирного, устойчивого будущего»

Сложности диалога

Благодарить, пожалуй, было за что: меньше чем год назад речи Сергея Кириенко были куда менее комплиментарными. Ведь именно он жестко закончил диалог о продлении договора между Татарстаном и Россией: «В современной России — не договорная государственность». После этого в общении между руководством республики и первым замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко наступила долгая многозначительная пауза.

А вскоре появился повод для диалога отнюдь не добросердечного и вовсе не сближающего носителей различных культур в нашей мультикультурной республике. Сигнал о том, что межкультурный диалог решительно не складывается, пришел снизу: родители нетатароязычных школьников решительно взбунтовались против обязательного изучения в татарстанских школах татарского языка в качестве единственного родного. Из языкового тупика, едва не переросшего в межкультурный конфликт, противостоящие стороны вывел президент России Владимир Путин — резким окриком, заявив о недопустимости принуждения к изучению неродного языка и необходимости соблюдения добровольного принципа изучения национальных языков.

Поэтому нынешний приезд Сергея Кириенко в Казань вполне можно истолковать как нечто большее, чем одобрение развития межкультурного диалога в целом в мире под эгидой ЮНЕСКО. То есть как первый шаг на пути к примирению позиций в остававшихся до сих пор спорными вопросах.

«Страница перевернута, теперь все — одна команда»

Вопрос о том, что означает для Татарстана и руководства республики визит Сергея Кириенко, какие перспективы он открывает и каких шагов следует ожидать руководству Татарстана от президента РФ и его команды, корреспондент «Реального времени» задала известным российским политологам. И все они сошлись на том, что этот визит носит скорее сугубо рабочий, чем какой-то особый символический характер. А разошлись — в оценке перспектив РТ как самостоятельного «государства в государстве».

Все они сошлись на том, что этот визит носит скорее сугубо рабочий, чем какой-то особый символический характер

— В современной России, где править должна вертикаль, а губернаторы должны быть «технократами», Татарстан действительно выбивается из общего ряда, — заметил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — Давняя элитная независимость, высокодоходная экономика — все это позволяет региону не всегда соглашаться с Кремлем. Как мне кажется, в прошлый приезд Кириенко было важно показать, кто главный, утвердить свою власть. Сегодня, безусловно, ситуация уже иная, паритет был найден, и Кремль, и Татарстан смогли найти общий язык. Каждый что-то отстоял, что-то уступил. Сегодня приезд руководства администрации президента проходит в иных условиях. Путин переизбран, экономика стагнирует, Москве и Казани нужно работать сообща, и тут РТ — хороший ресурсный союзник. Думаю, Кремлю стоит ожидать, что Татарстан будет и дальше формировать свою повестку самостоятельно.

А вот политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что как раз с учетом вышеперечисленного на самостоятельное развитие без оглядки на Кремль Татарстан рассчитывать больше не может:

— Я бы не стал делать далеко идущих выводов, я думаю, что этот визит просто настраивает всех на нормальные рабочие отношения. Кириенко в своей нынешней роли весьма эффективен, логичен и понятен. Те проблемы, которые возникали много лет назад из-за асимметричного характера нашей Федерации, преодолены. Все регионы должны иметь равные права, это очевидно. Курс, который ведется Россией в последние годы, — это курс на некоторую унификацию, на федерализм не как следствие парадов суверенитетов, а на такое понимание федерализма, которое не ставит под сомнение устойчивость всей конструкции. Визит Кириенко — рабочий, это очевидно. Очевидно, что у Кремля к Татарстану претензий нет, что отношения выстроились ровные, что Минниханова поддерживают. Наверное, у части национальной татарской элиты могут возникать опасения, но даже они мне кажутся чрезмерными и отчасти надуманными. Минниханова избирали как президента Татарстана, и президентом он до окончания срока и останется. А некоторые вещи останутся просто как рудименты, как то, что на самом деле уже не соответствует духу и задачам времени. Минниханов, Кириенко, Путин — все в одной лодке. Все — одна команда.

— Из самого факта приезда я бы никаких далеко идущих выводов делать не стал, — лаконично подвел черту известный политолог, экс-заместитель руководителя администрации президента Республики Башкортостан Аббас Галлямов. — Максимум — сказал бы, что Кириенко решил продемонстрировать то, что прошлогодняя страница перевернута и нужно смотреть в будущее, а не жить вчерашними конфликтами.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов