В Казани сотрудника Росгвардии заподозрили в убийстве 21-летней девушки из ревности

В Казани сотрудника Росгвардии заподозрили в убийстве своей возлюбленной, 21-летней Эльнары Карахановой, из ревности.

В ночь на 1 сентября ее тело обнаружили на козырьке многоэтажного дома на улице Космонавтов с признаками падения с высоты. Подозреваемого задержали в съемной квартире на шестом этаже. Им оказался сотрудник Росгвардии.



По информации «КП-Казань», во время задержания Марат был пьян. В его квартире нашли пустую бутылку из-под водки и сумочку Эльнары. Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что молодой человек якобы признался, что расправился с подругой из-за ревности.

По словам родителей погибшей девушки, у нее в сумке было 45 тысяч рублей на оплату мебели. Однако после того как им вернули сумку, в ней оказалось менее 10 тысяч рублей.

От официальных комментариев в правоохранительных органах отказались.



Ранее суд приговорил казанца к 18 годам строгого режима за двойное убийство из-за парковочного места.