Росгвардия проводит проверку в отношении сотрудника, подозреваемого в убийстве девушки

В настоящий момент Росгвардия проводит служебную проверку в отношении сотрудника ведомства, которого заподозрили в убийстве своей возлюбленной из ревности. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по РТ.

Отмечается, что в случае установления вины сотрудника он будет уволен.

Напомним, что в ночь на 1 сентября на козырьке многоэтажного дома на улице Космонавтов обнаружили тело девушки с признаками падения с высоты. Подозреваемого задержали в съемной квартире на шестом этаже. Им оказался сотрудник Росгвардии. Источники утверждают, что молодой человек якобы признался, что расправился с подругой из-за ревности.