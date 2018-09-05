Полиция Лондона опубликовала фото подозреваемых в день отравления Скрипалей

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Британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения двух россиян, обвиненных в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



По информации ведомства, Александр Петров и Руслан Боширов прибыли в лондонский аэропорт Гатвик с подлинными российскими паспортами 2 марта. В субботу, 3 марта, они отправились в Солсбери на юге Англии, пробыли там менее двух часов и вернулись в Лондон.

«По нашей оценке, эта поездка была для разведки района Солсбери, и мы не считаем, что в этот день был какой-либо риск для общественности от их действий», — передает Reuters со ссылкой на главу отдела борьбы с терроризмом в Великобритании Нила Басу.

Отмечается, что подозреваемые были рядом с домом Сергея Скрипаля, и полиция сказала, что они полагают, что двое подозреваемых заразили входную дверь «Новичком».