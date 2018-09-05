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Великобритания назвала имена россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей

13:12, 05.09.2018
Великобритания назвала имена россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей
Фото: pxhere.com

Обвинения по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии предъявлены гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Об этом объявила британская прокуратура.

Как пишет Reuters, у британских прокуроров есть доказательства причастности россиян к преступлению, им будут предъявлены официальные обвинения.

Напомним, в марте в Лондоне отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылки российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.

Происшествия
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