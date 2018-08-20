Итоги дня: нападения в Чечне, отмена карантина по птичьему гриппу в РТ, новый глава преступного мира

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 20 августа.

Сегодня в Грозном и Шалинском районе Чечни боевики устроили четыре нападения на полицейских. Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, атаки боевиков были направлены на срыв празднования Курбан-байрама. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

В Республике Татарстан отменен карантин по птичьему гриппу. При этом на территориях, где он был зафиксирован, в течение трех месяцев ограничен вывоз инкубационных яиц и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

Главным «вором в законе» в России избран Олег Шишканов (Шишкан). Потребность в переизбрании лидера возникла после ареста Захария Калашова (Шакро Молодого), которого приговорили к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы.

Новым руководителем дирекции парков и скверов Казани стал Марат Закиров. На новом посту он сменил Алсу Саетову, которая ранее была назначена помощником министра по делам молодежи Республики Татарстан.

Правительство Татарстана уменьшило финансирование краткосрочного плана реализации Региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017—2019 годы. Вместо ранее запланированных 17,1 млрд рублей на нее выделят 15,8 млрд рублей.



В России выросла минимальная розничная цена на водку любой крепости. С 20 августа она приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки — 205 рублей за 0,5 л.