Власти Казани представили нового руководителя городской дирекции парков и скверов Марата Закирова

Марата Закирова в должности руководителя городской дирекции парков и скверов представили власти Казани перед началом традиционного аппаратного совещания.

32-летний Закиров с марта 2017-го занимал должность заместителя гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

До этого он в течение трех лет руководил МУП «Дирекция праздничных программ», а затем — департаментом PR и культурных мероприятий АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, ранее в мэрии представили нового руководителя подразделения исполкома.