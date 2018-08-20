Новости общества

09:23 МСК
Новости раздела
Общество

Власти Казани представили нового руководителя городской дирекции парков и скверов Марата Закирова

08:28, 20.08.2018 1
Власти Казани представили нового руководителя городской дирекции парков и скверов Марата Закирова
Фото: dspkazan.com

Марата Закирова в должности руководителя городской дирекции парков и скверов представили власти Казани перед началом традиционного аппаратного совещания.

32-летний Закиров с марта 2017-го занимал должность заместителя гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

До этого он в течение трех лет руководил МУП «Дирекция праздничных программ», а затем — департаментом PR и культурных мероприятий АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, ранее в мэрии представили нового руководителя подразделения исполкома.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:47
    А куда же "старую" директоршу?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты